Тенис Гулбис поднесе изненада на Australian Open, Вавринка спечели мач №200 от Шлема 21 януари 2020 | 10:19 - Обновена 0



копирано





Това е първа победа на световния №256 в основната схема в Мелбърн от 2014 година насам. По пътя към успеха 31-годишният латвиец записа 14 аса и стигна до цели 15 точки за пробив, от които реализира само три, но те се оказаха напълно достатъчни.

Nouveau coup dur pour le Canada Après l'élimination de @denis_shapo hier, c'est au tour de @felixtennis d'être envoyé au tapis par le Letton, Ernest Gulbis, n°256...

La Next gen subit la dure loi des Grands Chelem !#AusOpen pic.twitter.com/tWRujSKGqZ — Tennis Court (@TennisCourt_pod) 21 януари 2020 г. В същото време Оже-Алиасим допусна 44 непредизвикани грешки – с три повече от своя съперник, който през 2014 година след полуфинал на “Ролан Гарос” достигна до №10 в световната ранглиста.



В следващия кръг Ернест Гулбис Аляж Бедене, който елиминира Джеймс Дъкуорт в пет сета.



Стан Вавринка отпразнува своя юбилеен мач №200 в турнирите от Големия шлем с победа над Дамир Джумхур със 7:5, 6:7(4), 6:4, 6:4. Шампионът от 2014 г. загуби сет, но не и свое подаване, въпреки че босненецът имаше две възможности за пробив.

#AOenTST #1R Stan Wawrinka, campeón en el 2014, derrotó a Dzumhur por 7/5 6/7 6/4 6/4 en más de tres horas de juego y clasificó a la segunda ronda pic.twitter.com/247ZJaHqWI — Todo Sobre Tenis (@Tsobretenis) 21 януари 2020 г. Поставеният под №12 Фабио Фонини преодоля два сета пасив срещу американеца Райли Опелка и след 3:6, 6:7(3), 6:4, 6:3, 7:6(10-5) за четвърта поредна година се класира за втория кръг. Италианецът, който предпочита играта от основната линия, реализира 35 аса и общо 60 уинъра срещу 22-годишния янки по пътя към победата след 3 часа и 38 минути игра.

Напред продължава и Карен Хачанов, който направи обрат срещу 196-ия в света Марио Вилейя за победа с 4:6, 6:4, 7:6(4), 6:3 срещу Марио Вилейя, който заема 196-о място в ранглистата. Във втори кръг руснакът ще играе срещу Микаел Имер, който отстрани Ясутака Учияма.



18-годишният Яник Синър, който е определян за следващото голямо име в мъжкия тенис след победата си на на "Next Gen" през ноември, направи успешен дебют на Australian Open. На старта той надигра австралийския квалификант Макс Пърсел със 7:6(2), 6:2, 6:4 за 2 часа и 19 минути. Мачът бе спрян временно заради дъжд, който се изсипа на крайните кортове в Мелбърн. В следващия кръг младият италанец ще срещне Мартон Фучович (Унгария), който в понеделник отстрани 13-ия в схемата Денис Шаповалов (Канада).

Филип Краинович надделя в тежък 5-сетов маратон срещу Куентин Халис със 7:6(7), 7:6(1), 3:6, 4:6, 7:5 и във втория кръг ще играе срещу Роджър Федерер, който е потенциален съперник на Григор Димитров в четвъртия кръг.



Тенис Сандгрен елиминира Марко Трунхелити след 6:1, 6:4, 7:5, а Пабло Кареньо Буста отстрани Йозеф Ковалик с 6:4, 3:6, 6:1, 7:6(2).

Латвиецът Ернестс Гулбис поднесе една от големите изненади в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, след като отстрани 22-ия в класацията на АТР Феликс Оже-Алиасим (Канада) със 7:5, 4:6 7:6(4), 6:4 в мач, продължил над три часа и половина.Това е първа победа на световния №256 в основната схема в Мелбърн от 2014 година насам. По пътя към успеха 31-годишният латвиец записа 14 аса и стигна до цели 15 точки за пробив, от които реализира само три, но те се оказаха напълно достатъчни.В същото време Оже-Алиасим допусна 44 непредизвикани грешки – с три повече от своя съперник, който през 2014 година след полуфинал на “Ролан Гарос” достигна до №10 в световната ранглиста.В следващия кръг Ернест Гулбис Аляж Бедене, който елиминира Джеймс Дъкуорт в пет сета.Стан Вавринка отпразнува своя юбилеен мач №200 в турнирите от Големия шлем с победа над Дамир Джумхур със 7:5, 6:7(4), 6:4, 6:4. Шампионът от 2014 г. загуби сет, но не и свое подаване, въпреки че босненецът имаше две възможности за пробив.Поставеният под №12 Фабио Фонини преодоля два сета пасив срещу американеца Райли Опелка и след 3:6, 6:7(3), 6:4, 6:3, 7:6(10-5) за четвърта поредна година се класира за втория кръг. Италианецът, който предпочита играта от основната линия, реализира 35 аса и общо 60 уинъра срещу 22-годишния янки по пътя към победата след 3 часа и 38 минути игра.Напред продължава и Карен Хачанов, който направи обрат срещу 196-ия в света Марио Вилейя за победа с 4:6, 6:4, 7:6(4), 6:3 срещу Марио Вилейя, който заема 196-о място в ранглистата. Във втори кръг руснакът ще играе срещу Микаел Имер, който отстрани Ясутака Учияма.18-годишният Яник Синър, който е определян за следващото голямо име в мъжкия тенис след победата си на на "Next Gen" през ноември, направи успешен дебют на Australian Open. На старта той надигра австралийския квалификант Макс Пърсел със 7:6(2), 6:2, 6:4 за 2 часа и 19 минути. Мачът бе спрян временно заради дъжд, който се изсипа на крайните кортове в Мелбърн. В следващия кръг младият италанец ще срещне Мартон Фучович (Унгария), който в понеделник отстрани 13-ия в схемата Денис Шаповалов (Канада).Филип Краинович надделя в тежък 5-сетов маратон срещу Куентин Халис със 7:6(7), 7:6(1), 3:6, 4:6, 7:5 и във втория кръг ще играе срещу Роджър Федерер, който е потенциален съперник на Григор Димитров в четвъртия кръг.Тенис Сандгрен елиминира Марко Трунхелити след 6:1, 6:4, 7:5, а Пабло Кареньо Буста отстрани Йозеф Ковалик с 6:4, 3:6, 6:1, 7:6(2).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1072

1