Бейзбол Аренадо възмутен от "неуважителното отношение" в Колорадо 21 януари 2020 | 09:18 - Обновена



"Има много неуважително отношение от някои хора тук и аз не искам да съм част от това. Може да ме цитирате", заяви 28-годишният Аренадо пред MLB.com.



Nolan Arenado Just (Very Bluntly) Called Out The Colorado Rockies For Disrespecting Himhttps://t.co/Ct6MDjHuaa pic.twitter.com/GDP6lZF7d4 — Barstool Sports (@barstoolsports) January 21, 2020

Петкратният участник в Мача на звездите не уточни защо чувства неуважение, но подчерта, че не става дума за слуховете, свързващи го с трансфер в Атланта Брейвс или Сейнт Луис Кардиналс. "Има много повече от това", само посочи той.



Изказванията на Аренадо дойдоха в същия ден, в който генералният мениджър на "скалистите" Джеф Бридич потвърди, че клубът е изслушвал оферти за своя най-разпознаваем играч. Пред в. "Денвър Поуст" обаче шефът заяви, че инфилдерът остава в отбора, независимо от интереса към него.



"#NolanArenado is a guy you go get! #Rockies can get out from the contract. They'd like to move him. They just need to be wowed. Who has the players that can wow them. The #Dodgers."@howaboutafresca w/@SwollenDome: https://t.co/L5zWnvjFCp pic.twitter.com/CpyPVkhUoh — FOX Sports Radio (@FoxSportsRadio) January 21, 2020

"Със задаващия се сезон и пролетните тренировки на хоризонта ние трябва да се съсредоточим върху това. Изслушахме някои тимове за Нолан и не произлезе абсолютно нищо. Продължаваме напред както и очаквахме – с Нолан в лилаво и черно на трета база", цитиран е Бридич в "Поуст".



Запитан от MLB.com за казаното от генералния мениджър, Аренадо заяви: "Питате ме какво мисля за репликите на Джеф, а аз ви казвам, че не ме интересува какво говорят хората наоколо. Просто има много неуважение."



I reached #Rockies Nolan Arenado tonight. He told #Denver7, GM Jeff Bridich is 'Very disrespectful,' and that he feels 'crossed' over multiple issues. It has cast doubt about his future in Colorado and questions if the relationship can be repaired: https://t.co/9v4UdFo4DB pic.twitter.com/Wg78EN2eFI — Troy Renck (@TroyRenck) January 21, 2020

Нолан Аренадо подписа осемгодишния си договор миналата зима и му предстои да започне едва втория сезон от споразумението. В контракта има включена клауза за разтрогване по желание на играча чак след края на първенството през 2021 г., както и пълна забрана за трансфери без негово съгласие.



Аренадо не е играл за друг клуб в МЛБ, като за първите си седем сезона в Колорадо (2013-2019) батира средно .295 с 227 хоумръна и 734 RBI. През миналата година той удари .315 с 41 хоумръна и 118 RBI, но Рокис завърши с баланс 71-91 и остана на предпоследното четвърто място в Западната дивизия на Националната лига.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

