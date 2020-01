Николай Пенчев със силен мач за победа на Заверче в Полша (снимки)

View this post on Instagram

Lepszej inauguracji 2 rundy nie moglimy sobie wymarzy Pokonujemy @indykpolazs 3:1 Brawo #team #wygrana #olsztyn #plusliga #siatkowka #mecz #sportowo #sportowiec #druyna #aluronvirtucmczawiercie #zawodnicy #faceci #emocje #urania #rozgrywki #liga #radosc #volleybal #volleyball #players #poland #gameday #victoryteam Fot. PlusLiga

