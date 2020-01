Тенис Победа №900 за Ноле на старта в Мелбърн 20 януари 2020 | 15:26 - Обновена 0



С изключение на третия сет, Джокович контролираше събитията на корта и заслужено се поздрави с победа №900 в кариерата си. Той поведе с 5:2 в първия сет, но Щруф спечели следващите три гейма и изравни. В тайбрека шампионът взе аванс от 4:1 и затвори тази част след 7:5.

Novak Djokovic make the second round at Melbourne Park for a 14th consecutive year.#AusOpen 7-6 (7/5), 6-2, 2-6, 6-1 vs Jan-Lennard Struff pic.twitter.com/sIbgcpDC8j — SBOBET (@SBOBET) 20 януари 2020 г. Сърбинът направи два пробива по пътя си към успеха във втория сет, но изненадващо допусна цели три брейка в третата част и я загуби с 2:6.



В четвъртия сет Джокович беше безапелационен, даде само гейм на съперника си и приключи двубоя с втория си мачбол.

"I won't be trying that anymore"



Maybe @DjokerNole should leave the trick shots to @NickKyrgios



Watch the #AusOpen LIVE

Eurosport 1 and 2

Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/h07s9yjYMx — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 20 януари 2020 г. “Много съм щастлив да се върна тук. На този корт съм постигнал най-големите си успехи в кариерата, имам много спомени. Щруф е много мощен тенисист, натиска топката здраво. Радвам се, че успях да го победя. Благодарности и за публиката, че остана да ни подкрепя въпреки късния час“, коментира Джокович.



