Григор взриви Twitter с облеклото си на корта

.@GrigorDimitrov gets through.



The Bulgarian defeats Juan Ignacio Londero 4-6, 6-2, 6-0, 6-4 in his first rounder.#AusOpen pic.twitter.com/yCDtSCizTD — Tennis Channel (@TennisChannel) January 20, 2020

Екипът на 28-годишния българин също бихме могли да определим като причудлив, но феновете в Twitter обърнаха по-голямо внимание на колоритния анцуг, с който полуфиалистът от 2017 година се появи на “Мелъбрн Арина”. Григор излезе на корта в тъмносин анцуг на бели петна и шегите и закачките в социалните мрежи не закъсняха.

Заради интересния си избор на облекло Григор бе сравнен от един фен с жаба, а различните тенис любители предлагат какви ли не забавни асоциации. И действително връхното облекло на най-силния български тенисист е всичко друго, но не и безлично.

Surely Grigor Dimitrov drew inspiration from this classic poster for the patterns and colors of his two outfits. #heaintchicken #ausopen pic.twitter.com/xcU4sFzoas — Matt Fitzgerald (@iammattfitz) January 20, 2020

Bahaha!!! Looks like a onesie!!! pic.twitter.com/5J7VxOjebO — Rikki Myers (@RamTennisGirl) January 20, 2020

Pero si es Huachimingo de 31 minutos pic.twitter.com/vMTQfFFSy4 — Rose (@queenheath1992) January 20, 2020

Hey @GrigorDimitrov, I’m sure it was an honest mistake, but could you maybe switch to your rainbow tracksuit now? Thanks a million! #AusOpen2020 #melbournestorm #canberrahail pic.twitter.com/bFyEohWS08 — Anna Cheeseman (@annacheeseman) January 20, 2020

Grigor forgot the matching headband which is crucial to complete the look. pic.twitter.com/JGCqDwwaa3 — Peter (@PeteB2) January 20, 2020

