Григор няма да разбере днес името на следващия си съперник

Така поставеният под №18 в схемата хасковлия ще научи името на съперника си в следващата фаза утре, ако времето не продължи да обърква програмата на първия за годината турнир от “Големия шлем”. Във втория кръг 28-годишният българин ще мери сили с аржентинския ветеран Леонардо Майер или американеца Томи Пол. Димитров е спечелил единствения си сблъсък досега с Майер - 6:4, 7:6 (6), 6:2 на 1/8-финалите на “Уимбълдън” през 2014 година. Срещу Томи Пол най-добрият ни тенисист никога не се е изправял.

All remaining matches on outside courts have been cancelled.



Check out our Day 2 schedule: https://t.co/q36IuQ0xOM #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/ox9EXanmA0