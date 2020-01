Тенис Роджър Федерер с експресна победа на старта 20 януари 2020 | 08:52 - Обновена 0



Маестрото, който е шесткратен шампион в Мелбърн, пласира 11 аса и осъществи пет пробива от девет възможности.

Welcome back, @rogerfederer!#AusOpenpic.twitter.com/PJgzBeRFce — ATP Tour (@atptour) 20 януари 2020 г. Той спечели първите три гейма в двубоя, което беше достатъчно да затвори частта след 6:3. Във вторият сет швейцарският ветеран реализира два поредни пробива за 4:0, а малко по-късно резултатът бе вече 6:2 в негова полза. По идентичен начин се разви и третата част, в която Федерер осъществи два поредни пробива за 4:1, а след това спечели и срещата след 6:2.



„Много съм щастлив, бяха първите думи на Федерер след успеха. - Тренирах много здраво по време на паузата, точно както го правя всяка година. Най-добрата новина за мен беше, че нямах никакви спънки по време на подготовката. Тренирах добре, чувствах се добре и се радвам, че днес това се видя и на корта.”

The Federer boys pic.twitter.com/YqLbncAPny — (@VolleyMePlease) 20 януари 2020 г. 38-годишният швейцарец ще опита да стане първият тенисист на тази възраст с трофей на турнир от Големия шлем. Той е в една четвъртина на схемата с Григор Димитров, като дуел между двамата е възможен на осминафиналите.

