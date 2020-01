Тенис Ранен провал за първия потенциален сериозен съперник на Григор 20 януари 2020 | 05:39 - Обновена 0



копирано

Унгарецът Мартон Фучович поднесе първата голяма изненада на Australian Open, като елиминира поставения под номер 13 в основната схема Денис Шаповалов. Двамата направиха много зрелищен мач, но Фучович показа по-здрави нерви в четвъртия сет и го измъкна с тайбрек, за да триумфира с 6:3, 6:7(7), 6:1, 7:6(3). Шаповалов беше в потока на Григор Димитров и потенциално можеше да се изправи срещу първата ни ракета в третия кръг. Канадецът обаче тотално разочарова с представянето си и не показа добрата си форма от ATP Cup, където “кленовите листа” стигнаха до четвъртфиналите и отпаднаха от бъдещия шампион Сърбия. That's a huge win for Marton Fucsovics



The World No.67 upsets Shapovalov 6-3 6-7 6-1 7-6 to make the 2R at the #AusOpen pic.twitter.com/KiTjGxcFEX — ATP Tour (@atptour) 20 януари 2020 г. Добрият сервис на Фучович му осигури надмощие в първия сет, макар че унгарецът направи и цели 5 двойни грешки. Във втората част се стигна до тайбрек и в него Фучович имаше сетбол при 7:6, но Шаповалов спечели следващите три точки и всичко започна отначало. Канадецът бе крайно изнервен от собствените си грешки, а и от стабилната игра на Фучович, който се пребори за ранен пробив. В крайна сметка Шаповалов предаде подаването си още два пъти и му остане надеждата да прати мача в пети сет. Това не се случи, макар че той имаше преднина от 3:1 в четвъртата част. Фучович върна пробива, а в тайбрека нямаше никакви проблеми и заслужено продължава напред. Serving up a big victory



@SamQuerrey eliminates No. 25 seed Borna Coric 6-3 6-4 6-4, as the first seed falls in this year's #AusOpen pic.twitter.com/hB9LCdnp7l — ATP Tour (@atptour) 20 януари 2020 г. В четвъртината на схемата, в която е Григор Димитров, имаше и друг изненадващ резултат. Участието си приключи Борна Чорич след загуба с 3:6, 4:6, 4:6 от Сам Куери. Американецът направи цели 36 уинъра и не остави шансове на 28-ия в световната ранглиста хърватин. Място във втория кръг си осигуриха още Матео Беретини, Даниел Еванс, Рикардас Беранкис, Йошихито Нишиока, Гуидо Пея и Грегори Барер.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 851

1