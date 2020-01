Горалски: С Лудогорец изживях незабравими мигове

View this post on Instagram

Za mn 2,5 roku czasu spdzonego w udogorcu Razgrad. Znaczonego wieloma zwycistwami, meczami w Lidze Europy. Niezapomniane chwile, które przeyem dziki grze w udogorcu. Ale dzi przyszed czas powiedzie do widzenia. Jestem wdziczny kibicom, kolegom z druyny, trenerom i prezesom udogorca za wsparcie podczas gry w tym klubie. Dzikuj Wam wszystkim! @pfcludogorets1945 @efbetliga @bulgarian_football @bulgariansports @efbet

