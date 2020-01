ММА Хорхе Масвидал втрещи всички и се появи по халат на UFC 246 (видео + снимки) 19 януари 2020 | 19:27 - Обновена 0



Носителят на пояса за „най-лошо к***ле“ Хорхе Масвидал не пропусна да изгледа на живо шоуто UFC 246. Малцина пропуснаха да обсъдят тоалета, който боецът беше избрал. Намиращият се в страхотна форма Масвидал зае мястото си в публиката облечен в черна дреха на Версаче, която много фенове оприличиха на халат. След победата си над Доналд Серони – Конър Макгрегър също изкоментира стайлинга на евентуалния си бъдещ съперник: „Не знам защо го направи. Това изглежда нелепо. Жалко подобие на робата, с която аз излязох преди време за мач. По-скоро е домашен халат, който бабите носят!“ When asked about Jorge Masvidal's robe, @TheNotoriousMMA compared his outfit to that of a granny watching soaps #UFC246 (via @arielhelwani) pic.twitter.com/vviUtceGm4 — ESPN MMA (@espnmma) 19 януари 2020 г. „Облечени са с такива вкъщи и гледат сапунки. Баба ми носи такова. Не знам защо реши да дойде с това, но ОК“, допълни Конър. Все пак монетата има две страни. Jorge Masvidal is straight up in the front row in a Versace robe what a fucking legend #UFC246 pic.twitter.com/byEgu0mTcw — Dylan (@Dylangonzalez21) 19 януари 2020 г. Мнозина се възхитиха от появата на Масвидал със скъпата дреха и го обявиха за легенда с големи топки. boec.bg

