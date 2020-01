Феноменален Мартен Фуркад спечели преследването в Руполдинг и записа 81-а победа за Световната купа

Martin Fourcade has been on the top step of the podium in every race here in #RUH20! Join the flower ceremony on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/qOOI6uLabX — IBU World Cup (@IBU_WC) 19 януари 2020 г.

Лидерът в генералното класиране за сезона Мартен Фуркад (Франция) триумфира в преследването на 12.5 километра от Световната купа по биатлон в Руполдинг (Германия).31-годишният Фуркад стартира пръв като победител в спринта от петък и запази лидерската си позиция, след като свали всичките 20 мишени при четирите стрелби.Двукратният олимпийски и четирикратен световен шампион в дисциплината финишира за 31:26.8 минути и записа пета победа за сезона и общо 81-а победа в кариерата си.Втори на 17.6 секунди завърши Кентен Фийон-Мейе също от Франция.Фийон-Мейе стартира с пасив от 3.1 секунди зад Фуркад от спринта, но допусна една грешка в третата си стрелба и това се оказа решаващо и той отново остана втори.Ветле Кристиансен (Норвегия) предотврати изцяло френски подиум, след като изпревари във финалния спринт Симон Дестьо.Кристиансен завърши трети на 46.0 секунди, а Дестрьо остана четвърти на 46.1 секунди. Двамата също свалиха 19 от 20 мишени.Представителят на домакините Бенедикт Дол, трети от спринта в петък, днес завърши пети на 52.2 секунди с една грешка при стрелбата.Единственият български представител Димитър Герджиков се класира на 53-а позиция с изоставане от 5.26.7 минути с 4 пропуска, като прогресира с едно място в сравнение със спринта.Седемкратният носител на Световната купа Фуркад остана начело в генералното класиране след 11 от 24 състезания с 507 точки, следван от сънародниците си Фийон-Мейе с 436 точки и Дестьо с 435 точки.Носителят на големия Кристален глобус за миналия сезон Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) падна на седмото място с 374 точки. Той не участва в стартовете в Оберхоф през миналата седмица и в Руполдинг заради раждането на първото си дете.От българите Владимир Илиев е 26-и със 126 точки, а Красимир Анев е 52-и с 34 точки.