Тирил Екхоф спечели 6-а победа за сезона (видео + снимки)

"It's undescribable because everyone is cheering for me and I'm not used to it!" Tiril Eckhoff on her #RUH20 pursuit win. Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/LIB0sQnHD8 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 19, 2020

It's the third time on top of the podium in #RUH20 for Tiril Eckhoff! Join the flower ceremony on https://t.co/MSJYx2J9vX pic.twitter.com/9WuYXAoGgw — IBU World Cup (@IBU_WC) January 19, 2020

Eckhoff cleans and heads for her 6th win of the season but we have a race for 2nd and 3rd with Fialkova and Oeberg! #RUH20 Watch the pursuit on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/bXAJhD2QtQ — IBU World Cup (@IBU_WC) January 19, 2020

Тирил Екхоф спечели шестата си победа през сезона в световната купа по биатлон за жени, след като завърши първа в преследването на 10 километра в Руполдинг.Норвежката вече е с актив от 501 точки и води с 42 на италианката Доротея Вийрер, която нямаше ден в германския курорт.Екхоф направи силни спринтове между стрелбите и пропусна само една мишена, благодарение на което се откъсна много рано срещу преследвачките.В крайна сметка норвежката завърши с време 34:08.7 минути и изпревари с 46.3 секунди словашката биатлонистка Паулина Фиалкова, която допусна две грешки в стрелбата.Трета с две грешки и 55.1 секунди пасив остана шведката Хана Йоберг, който се изкачи на трето място в класирането за световната купа. Тя води с една точка на норвежката Ингрид Ландмарк Тандреволд, която завърши 14-а днес в Руполдинг.Доротея Вийрер пък остана на 20-о място с пет грешки в стрелбата и 2:05.3 минути изоставане от Екхоф. Така разликата между италианката и норвежката се увеличи с цели 39 точки.В преследването се включи и българката Милена Тодорова, която допусна 8 грешки в стрелбата и изостана на 5:26.8 минути от Екхоф.2. Паулина Фиалкова, Словакия - на 46.3 (1+0+0+1)3. Хана Йоберг, Швеция - на 55.1 (0+1+0+1)4. Йохана Скотхайм, Швеция - на 57.3 (1+0+0+0)5. Лин Персон, Швеция - на 1:02.6 (1+0+0+0)6. Денис Херман, Германия - на 1:11.8 (0+1+2+0)