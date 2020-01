Алберт Попов се класира за втория манш на слалома във Венген

След Ноел засега се нареждат норвежецът Хенрик Кристоферсен на 0.67 секунди и австриецът Марко Шварц на 0.73 секунди. Другият българин на старта - Камен Златков, финишира на 41-во място с време от 53.89 секунди. То обаче не му бе достатъчно за място сред първите 30 и участие във втория манш, който започва в 14:15 часа.

@clement__noel is in a league of his own in Wengen's first run. The French youngster leads by 0.67s on @H_Kristoffersen!

Run 2 at 13.15 CET! #fisalpine @WeltcupWengen pic.twitter.com/0njPZPPngp