Пореден хеттрик изстреля Овечкин пред Лемьо и осигури радост на Вашингтон

Alex Ovechkin's hat trick leads the Capitals over the Islanders, 6-4.



He now has 692 career goals, passing Mario Lemieux for 10th and tying Steve Yzerman for 9th on the NHL all-time goals list.



It's also his second straight game with a hat trick. pic.twitter.com/UOTjL6oiq1 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 18, 2020

Руският нападател записа хеттрик във втори пореден мач, а столичани обърнаха мача с пет безответни гола в последната третина, преди която губеха с 1:4. Овечкин даде начало на головото шоу в Ню Йорк с гол в 11-ата минута на мача. Попадението бе под номер 690 за него и така той изравни Лемьо. Още до края на частта обаче "островитяните" обърнаха чрез Брок Нелсън и Кейси Сизикас, а във втората третина домакините стигнаха и до нови две попадения, които бяха дело на Джордан Еберле и Девон Тейвс.

THE ROAD TO GRETZKY CONTINUES!



Alex Ovechkin now has sole possession of 10th for the most goals scored in NHL history. pic.twitter.com/blhpENcFq4 — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) January 18, 2020

Карл Хагелин върна надеждите за обрат на Вашингтон в началото на последния период, намалявайки за 2:4, а с акробатично изпълнение Овечкин реализира за 3:4 15 минути преди финалната сирена. В заключителните 5 минути Вашингтон стигна до нови три гола чрез Том Уилсън, Якуб Врана и отново Овечкин, който този път бе точен на празна врата. С 692-рия си гол руснакът изравни Айдезерман.



