Конър Макгрегър помете Каубоя за 40 секунди!

Суперзвездата на ММА Конър Макгрегър (22-4 MMA, 10-4 UFC) се завърна по мечтан начин в октагона след 15-месечно отсъствие и постигна първата си победа в професионален сблъсък от около три години. Само за 40 секунди Макгрегър приключи рекордьора по победи и бонуси в UFC Доналд Серони (36-14 MMA, 23-11 UFC) в главното събитие на галавечерта UFC 246. Conor gets it done in under a minute!!#UFC246 pic.twitter.com/ttKGUUy5FG — Bovada (@BovadaOfficial) January 19, 2020 Конър очаквано започна експлозивно с опит за ляво коляно в главата на съперника, който успя да се предпази. Впоследствие обаче левите крошета заваляха от страна на ирландеца и Серони моментално се оказа в беда, а ляв хайкик го повали на земята. Каубоя се предпазваше първоначално от граунд-енд-паунда, но тъй като не правеше нищо друго, реферът Хърб Дийн се видя принуден да сложи край на битката след само 40 секунди. CONOR MCGREGOR IS BACK pic.twitter.com/crCjOtmrDG — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 19, 2020 Макгрегър направи впечатление и с нетрадиционни атаки с ляво рамо след клинча в самото начало на битката, като още тогава успя да разкървави лицето на Каубоя. Впоследствие левият хайкик довърши започнатото и Серони записа най-бързата загуба в кариерата си. Конър вероятно ще продължи да се бие в полусредна категория и ще се изправи срещу друг майстор на нокаутите - Хорхе Масвидал.

