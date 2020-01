Холи Холм сломи Ракел Пенингтън в скучна битка

Холи Холм (13-5) и Ракел Пенингтън (10-8) заслужиха основно освирквания от феновете в зала “Т-Mobile” в Лас Вегас с не особено вълнуващата си продукция в подглавното събитие на UFC 246. Двете проведоха битката си предимно в клинч до оградата и не предложиха много зрелищни моменти, а най-трудното решение бе на съдиите. В крайна сметка с единодушно съдийско решение Холи Холм постигна една от редките си победи в октагона в последно време.

Getting the job done! @HollyHolm starting 2020 off right at #UFC246! pic.twitter.com/G4HAa5BZ1a