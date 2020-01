Ветеранът Алексей Олейник показа, че още го може

43-годишният ветеран Алексей Олейник постигна 46-ата си победа със събмишън и общо 58-ма в кариерата, след като заключи в армбар Морис Грийн и отново напомни за себе си на бойната галавечер UFC 246. 33-годишният Грийн пък се очакваше да се възползва от възможността да блесне на голямата сцена срещу добре познато име, но се провали жестоко и не можа да влезе в топ 15 на ранглистата в най-горната дивизия.

What a legend! @OleynikUFC will now have fought in four separate decades! #UFC246



1990’s

2000’s

2010’s

2020’s pic.twitter.com/ByHaB1CjRZ