Шоуменът Антъни Петис се предаде на майстор на бразилското джу-джицу

Шоуменът Антъни Петис (22-10), който е един от осемте бойци с победи в три категории в UFC, трябваше да се предаде при риър-некед-чоук от майстора на бразилското джу-джицу Диего Ферейра в началото на втория рунд на галавечерта UFC 246. Въпреки че бе 11-и в класацията на лека категория, Петис бе сериозен аутсайдер на букмейкърите и не успя да ги накара да съжаляват за предварителните прогнози.

