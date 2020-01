16-годишен блести за Лион в голово шоу (видео)

Лион се класира за осминафиналите в турнира за Купата на Франция, след като елиминира Нант. "Хлапетата" спечелиха с 4:3 като гост, макар че в последните минути трябваше да треперят.

16-годишният нападател Раян Шерки започна в титулярния състав на Лион и до 9-ата минута вкара два гола. Тийнейджърът се разписа и в предишния кръг срещу нискоразредния Бур он Брес, а днес допълни великолепното си представяне с две асистенции.

Olympique Lyonnais scored four goals against FC Nantes in the Coupe de France; 16-year-old Rayan Cherki contributed to all of them:



Scored in 2nd and 9th minutes

Assisted in 37th and 69th minutes



Another exceptional OL academy product. pic.twitter.com/4YqIVf6n81