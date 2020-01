Раниери бесен след разгрома: Ще поръся играчите си със сол и пипер и живи ще ги изям

“Ще ги поръся със сол, пипер и зехтин тази вечер и живи ще ги изям. Не само, че не печелихме първата или втората топка, но дори и третата или четвъртата. Бяхме невероятно мудни, не показахме никаква реакция и не играхме като отбор. Това беше най-лошото ни представяне, откакто аз съм тук. Лацио заслужават всички похвали на света, тъй като бяха добре подготвени и се наслаждаваха на своя футбол. Ние просто не бяхме на терена. Другата седмица сигурно ще ми е лесно, защото играчите ще искат да се реваншират и да докажат, че днес не видяхме истинската Сампдория”, заяви Раниери след злополучния мач.

I wouldn't want to be a Samp player after that game pic.twitter.com/GJAQHkGLT3