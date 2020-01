Бразилски гранд представи Добриана Рабаджиева

View this post on Instagram

THANK YOU, DIDI! A ponteira norte-americana se despede do Itambé/Minas após a vitória desta sexta-feira (17/1), pela Superliga, na Arena MTC. Em acordo amigável entre o Clube e a atleta, ficou definido que Deja McClendon está liberada para atuar em outra equipe no Brasil ou no exterior. Reforçamos o agradecimento à Didi por ter defendido nossas cores com tanta dedicação e profissionalismo. #VaiMinas #ItambéMinas #ParedãoAzul #Vôlei #Volley

