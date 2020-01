Зимни спортове Франция с категорична победа в щафетата в Руполдинг, България не се приспособи добре към снеговалежа 18 януари 2020 | 16:49 - Обновена 0



Франция постигна категорична победа в германския курорт Руполдинг в щафетата на 4 х 7,5 километра при мъжете от Световната купа по биатлон. 10/10 for Martin Fourcade! He is building a big lead for France but there is a long way to go in the relay! #RUH20 Watch the action live on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/GoulzeHrjZ — IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020 "Петлите" в състав Емилиен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестьо и Кентен Фийон-Майе използваха само шест допълнителни патрона и финишираха с време от 1 час, 18 минути и 11.2 секунди, като изпревариха с повече от минута съперниците си. "Петлите" в състав Емилиен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестьо и Кентен Фийон-Майе използваха само шест допълнителни патрона и финишираха с време от 1 час, 18 минути и 11.2 секунди, като изпревариха с повече от минута съперниците си. A fantastic relay for the French team here in #RUH20! Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/S8Kr3cJiNi — IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020 Българският отбор, който бе в състав Красимир Анев, Антон Синапов, Димитър Герджиков и Владимир Илиев, не успя да се приспособи добре към обилния снеговалеж и с две наказателни обиколки и рекордните за състезанието 15 допълнителни патрона завърши на 17-о място на 6:12.4 минути зад французите. France won the #RUH20 men relay but where did your team finish? Find out in the final standings. Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/tW6iTEtHFu — IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020 Второто място в днешния ден остана за Норвегия. "Викингите" бяха отново без отсъстващия поради лични ангажименти Йоханес Тингнес Бьо и с 10 допълнителни патрона изостанаха на 1:12.2 минути. Третото място бе заето от отбора на Австрия на 1:24.3 минути зад победителите. Русия, Германия и Беларус допълниха челната шестица. Щафетата в Руполдинг бе последната преди световното първенство по биатлон в Антхолц-Антерселва, а в утрешния неделен ден предстоят преследванията на 10 километра при жените и на 12,5 километра при мъжете. 0



