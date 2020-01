Тенис Лазаров: Ако не си готов да поемеш риска, значи не си готов за нищо в живота 18 януари 2020 | 16:18 0



"Когато бяхме в Мюнхен лекарите ми казаха, че, ако те са на мое място, биха се ориентирали към ученето, към някой колеж. Защото, колкото повече се натоварвам физически, толкова по-голям риск има. Казах им още тогава, че риск съществува винаги. Независимо какво правиш, независимо за какво се бориш. И, ако ти не си готов да го поемеш, значи не си готов за нищо в живота. Беше тежко, да, защото, съм се борил с много неща в живота си. За първи път преживяването беше по-различно. Защото ми казаха, че не може да се пребориш, а можеш само да го контролираш с нужните медикаменти. От друга гледна точка, това ме направи по-голям професионалист, защото започнах да обръщам внимание на неща, които преди това смятах за ненужни. Аз се опитвам да го приемам за нещо позитивно, колкото и нелепо да звучи", сподели българският тенисист.



Лазаров коментира и шикоро обсъжданата тема кой е платил разходите по транспорта и престоя на тима в Австралия. Той обясни, че регламентът на турнира предвижда самолетните билети да бъдат платени от самите играчи. "Може би звучи странно, дори за срам. Такъв е регламентът. Никой не е длъжен да ни поеме разноските на отиване и на връщане. В самия сайт на турнира всичко е обяснено повече от добре. Билетите си ги поемахме ние", заяви той.



Britain lost their opening ATP Cup tie after Jamie Murray and Joe Salisbury were beaten in a thrilling match ending at 2:47am local time in Sydney.



Salisbury and Murray lost 7-6 (7-5) 6-7 (2-7) 11-9 to Grigor Dimitrov and Alexandar Lazarov.#ATPCup2020 pic.twitter.com/ege9R5lN8V — OlúsoláÀlàbí (@IjobaSports1) January 3, 2020

"Федерацията не е задължена. До 31 декември, ако се отиде в Австралия, всеки си поема сам. Организаторът на турнира АТР плаща от 31 декември до края на престоя. Беше въпрос на това дали ще се съберат преди това като отбор и ще отидат там да се подготвят заедно. При тях се получи, че всеки отиде по различно време. Федерацията им пое връщането и отделно са му дали гаранция, че ще му възстановят парите за отиването. Беше пошло това, което направиха - опита да изместят цялото внимание от тяхната игра и техния успех", добави бащата на Лазаров - Красимир, който е бивш национал на България за "Купа Дейвис" е бивш шампион на страната.



Александър разкри, че по време на турнира е бил притеснен, но съветите на Григор са му вдъхнали спокойствие и са били в основата на победата му. "Излязох без никакви очаквания и се получи нещо невероятно. Беше много забавно. Преди мача бях до такава степен притеснен, че не успях да загрея. Григор притежава едно качество, което малко хора притежават - да те предразположи, да успее да извлече от теб най-доброто, което може да покажеш. Когато излязохме на корта се отпуснах и го чувствах повече като приятел, а не като бивш номер 3 в света и наш капитан за турнира. Наистина беше невероятно усещане, защото човек като Джейми Мъри, който беше номер 1 в света на двойки, го бях гледал само по телевизията. Да победиш такъв играч ти вдъхва много увереност. А и да го направиш за България, пред другите ти съотборници, които се радваха страшно много... Наистина това е едно от най-запомнящите се представяния", каза той.



Made in Bulgaria Adrian Andreev, Alexandar Lazarov, Dimitar Kuzmanov, Grigor Dimitrov and Alexander Donski are ready for the inaugural ATP Cup tournament. pic.twitter.com/1AKFNDICfW — Tennis (@tennis_photos) December 31, 2019

