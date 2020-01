Беат Фойц спечели спускането във Венген

Пред родна публика Фойц триумфира в спускането във Венген с време от 1:42.53 минути и така си осигури чек от 45 000 швейцарски франка.

.@BeatFeuz does it again at @WeltcupWengen and takes his 3rd DH victory at Lauberhorn ahead of #DominikParis (+0.29) and #ThomasDressen (+0.31). #fisalpine pic.twitter.com/ZWpooI1QLF