Юмбер триумфира с титлата в Оукланд

Непоставеният Юго Юмбер спечели титлата от турнира по тенис в Оукланд (Нова Зеландия) с награден фонд от 610 хиляди долара. На финала французинът победи драматично своя сънародник Беноа Пер със 7:6 (2), 3:6, 7:6 (5).

21-годишният Юмбер триумфира с първа титла в кариерата си след изиграването на два драматични тайбрека в двубой, продължил 157 минути. Петият в схемата Пер, който е на 30 години, изравни резултата след втората част, пробивайки един път своя противник.

Tears of joy from Ugo Humbert as he beats his compatriot and buddy Benoit Paire in a final-set TB to win his first ATP title in Auckland. https://t.co/YtFFtlvIbq