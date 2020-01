Завръщането на Конър: Ново начало или началото на края

Завръщането на Конър Макгрегър е най-очакваното събитие в света на Смесените бойни изкуства през последната година. Популярният ирландски боец превзема новините без значение дали е активен боец или разпуска със собствената си марка уиски.

Respect! Conor McGregor and Cowboy Cerrone square off for the final time before #UFC246 tonight!! pic.twitter.com/bNYEXfJCcd — Conor McGregor News (@ConormcGregor5) 18 януари 2020 г.

Тази нощ бившият шампион на UFC в категории перо и лека отново ще сложи ръкавиците за сблъсък с атрактивния ветеран Доналд Серони – Каубоя. Битката ще бъде основен мач на голямата галавечер UFC 246 в Лас Вегас.

Преди 15 месеца Макгрегър (21 победи, 18 с нокаут, 1 със събмишън и 4 загуби) беше принуден да се предаде след задушаваща хватка от най-големия си враг Хабиб Нурмагомедов. Унижението беше още по-голямо, защото ирландецът не спря да се кани на непобедения руснак. Враждата между тях продължи и след мача. Тогава се разрази меле извън октагона, заради което двамата бойци отнесоха сурови наказания.

Нурмагомедов се завърна след поредна убедителна победа над Дъстин Порие, докато Макгрегър преживя година, изпълнена със скандали. Конър стана за подбив на всички свои колеги след инцидент в бар. Той удари възрастен човек, който отказал да пие от неговото уиски. Въпреки мръснишкото попадение, дядото не беше нокаутиран. Липсата на достатъчно мощ, дори и при подобна кръчмарска свада, постави под въпрос дали Макгрегър е онази машина, помела топ звезди от ранга на Жозе Алдо, Дъстин Порие, Макс Халауей, Еди Алварес, Чад Мендес и Нейт Диас.

Подобни мисли се въртят и в главата на Доналд Серони. 36-годишният американец е автор на няколко рекорда в UFC. Той продължава да се бие на високо ниво, а неговият комплексен стил може да създаде проблеми на Макгрегър.

Каубоя (36 победи, 10 с нокаут, 17 със събмишън и 13 загуби) беше отказан в последните си два мача от топ претендентите Тони Фъргюсън и Джъстин Гейтчи, но преди това беше в серия от три поредни победи. Бившият кикбоксьор успя да пренесе своите умения от боя в стойка и да прибави качество на земя, за да се превърне в постоянен боец от Топ 15.

Пътищата на Серони и Макгрегър се пресякоха преди няколко години. Тогава Каубоя прие да се бие с Конър, но от UFC предпочетоха да изправят ирландеца срещу Нейт Диас. През годините двамата редовно се нападаха един друг и сега ще имат възможност да си разчистят сметките.

Този мач е изключително ключов за бъдещето на Макгрегър в Смесените бойни изкуства. Победата отново ще го нареди сред претендентите и почти сигурно Дейна Уайт ще организира реванш срещу Нурмагомедов, ако руснакът се справи с Тони Фъргюсън през април. При поражение кариерата на Конър ще бъде поставена под въпрос.

Подобна ситуация имаше преди няколко години с Ронда Раузи. След като доминиращата сила в женското ММА беше нокаутирана от Холи Холм, последва дълга пауза. При своето завръщане американката изтегли късата клечка и влезе в октагона с настоящия тотален доминатор при дамите Аманда Нунес.

Припомняйки си този сценарий Дейна Уайт вероятно е предпочел по-преодолим опонент за Макгрегър, за да може златната кокошка на UFC да снесе още едно безценно яйце под формата на реванш с Нурмагомедов. Дали плановете няма да станат на пух и прах от коравия Каубой? Не пропускайте зрелището тази нощ по Макс спорт 2.