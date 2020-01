Англия Ман Юнайтед продължи договора на бранител 17 януари 2020 | 20:48 0



Flashback to when Eric Bailly did this to Zlatan Ibrahimovic. pic.twitter.com/GCs8xhPsK5 — Devils of United (@DevilsOfUnited) January 7, 2020

Манчестър Юнайтед удължи договора на Ерик Байи с две години. Контрактът на защитника изтичаше в края на настоящия сезон, но "червените дяволи" се възползваха от клауза в договора, която им позволява автоматично да го удължат. Така бранителят е обвързан с клуба от “Олд Трафорд“ до лятото на 2022 г.Байи пристигна в Юнайтед през 2016 г. от Виляреал. Централният защитник не е играл този сезон, тъй като получи сериозна контузия в коляното по време на предсезонната подготовка. Той обаче е близо до възстановяване и скоро се очаква да е на разположение на Оле Гунар Солскяер.

