Моуриньо: За Ериксен трябва да питате Интер

"Трябва да питате агента му, както и Интер Милано. Те знаят повече от мен. Имаше оферта за него, но трансферът му не се случи. Когато видя хора с отговорности само да говорят, това ме учудва. Той опитва да даде най-доброто от себе си. Нормално е, поне до 31 януари", заяви Моуриньо.



27-годишният датски национал има договор с Тотнъм до края на настоящия сезон. "От известно време някои хора все казват, че Ериксен играе в последния си мач за нас, но утре ще бъде на терена", добави португалският специалист.



Spurs head coach Jose Mourinho on Christian Eriksen’s move to Inter Milan:



"If they are confident then they are ready to make us an offer, which did not happen yet.



When I see people with responsibilities speaking, I am surprised."#THFC #COYSpic.twitter.com/Av7T85SKan — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) January 17, 2020

Спекулациите през последните седмици пращат поляка Кжищоф Пьонтек от Милан в клуба от Северен Лондон. "Имаме ли нужда от нов нападател? Да, но трябва да бъде положителен трансфер за нас. Няма да бъде лесно, но се опитваме да прибавим към състава точно такъв футболист. Говори се за много имена, но в тази работа участват и агентите, които искат да направят реклама на своите футболисти", добави Жозе Моуриньо.

