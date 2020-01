Бейзбол Отстъпление за България в световните ранглисти по бейзбол и софтбол 17 януари 2020 | 18:00 0



И в двата класически спорта страната ни бележи отстъпление, като особено забележимо е то в бейзбола. В края на 2018 г. България заемаше 44-та позиция при мъжете, но слабото представяне на националите през 2019 г. доведе до срив с 12 места в ранглистата. Миналото лято представителният ни отбор беше домакин на Евро '19 в Дивизия Б и загуби всичките си пет мача, завършвайки последен на турнира в Благоевград.







При жените пък страната ни нямаше нито едно софтболно участие на национално ниво през 2019 г. Със запазен актив от 106 т. България отстъпва с една позиция спрямо 55-ото място, което заемаше в края на 2018 г., изпреварена от Дания, която се изкачва от №56 до №52.







Промени в челото на бейзболната ранглиста на WBSC няма. На първо място в света остава Япония, чийто тим спечели световното първенство във формат "Премиър 12", на което беше съдомакин. Топ 4 продължават да допълват САЩ, Корея и Тайван, а на 5-а позиция се изкачва Мексико, извоювал историческа квота за олимпийските игри в Токио '20.



Top 12 in the baseball world!!! Japan still #1



Story: https://t.co/ZeTfiEIVVP #WorldRankings pic.twitter.com/GqYGaBOhu7 — WBSC (@WBSC) January 16, 2020

В софтбола няма никакви размествания в Топ 6. Световен №1 все така са САЩ, следвани от Япония, Канада, Пуерто Рико, Мексико и Тайван. Китай измества Австралия от 7-ото място, след като през 2019 г. стана вицешампион на Азия при жените и взе бронзови медали при девойките до 17 г.



Belize and Chile are the latest countries to join the @WBSC Women’s Softball World Rankings while Belgium gained the most places. Check it out the latest info here https://t.co/vUI18KMxDX pic.twitter.com/Squ4JRk0C5 — WBSC Softball (@WBSCsoftball) January 15, 2020

Световната ранглиста на WBSC се изготвя на база представянето на всяка национална федерация на международното поле във всички надпревари под егидата на конфедерацията – от детско до професионално ниво. Активът на всяка държава е формиран от резултатите на отборите й за 4-годишен период – в случая 2016-2019 г.



