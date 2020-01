В Италия потвърдиха за интерес на Милан към Олмо, но за летен трансфер

Според него обаче става въпрос за сделка през летния трансферен прозорец. Също така той твърди, че “росонерите” са готови да платят за 21-годишния играч 20 млн. евро, но не и исканите от Динамо 30 млн., тъй като договорът на Олмо изтича през лятото на 2021 година.

Dinamo Zagreb have agreed to sell Dani Olmo to Milan. €20M to be paid immediately and would reach €30M with add-ons. Olmo will sign a five-year contract worth €2.5Mhttps://t.co/Vy3RlyjB9C