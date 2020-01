Започна поставянето на огромен монумент на петте олимпийски кръга в Токио

Организаторите на игрите в Токио 2020 започнаха поставянето на огромен монумент на петте олимпийски кръга под Моста на дъгата в японската столица. Паметникът е поставен в крайбрежната зона Одайба, която ще бъде домакин на състезанията по триатлон и плувен маратон от програмата на олимпиадата.

Watch the moment the incredible Olympic Rings monument made it's way into Tokyo!



Standing over 15m tall and on display in the waters of Odaiba until August 2020. #Tokyo2020



Another must see attraction has come to Tokyo! pic.twitter.com/Umz21sxqvy