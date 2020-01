Италия Бонучи се обяснявал на феновете на Ювентус преди завръщането си в тима 17 януари 2020 | 14:51 - Обновена 0



Няколко дни по-късно Бонучи се похвалил чрез съобщение до приятелите си, че отношенията му с феновете отново са добри. Не така обаче стояли нещата с някои от съотборниците му в Ювентус след завръщането му в отбора. Бранителят признал, че Настоящият капитан на Ювентус Леонардо Бонучи е искал да изглади отношенията си с феновете на тима преди завръщането си в “Старата госпожа” пряз лятото на 2018 година.Това твърди “Кориере дела Сера”, позовавайки се на иззети от италианската полиция телефонни записи във връзка с разследването Last Banner за изнудването на тифозите срещу клуба за билети. Както е известно, Бонучи напусна Ювентус през 2017-а, за да премине в Милан , но само година по-късно защитникът отново облече черно-белия екип. Именно с това са свързани разговорите и съобщенията между него и тартора на агитката Vikings Фабио Тринчеро.Според изданието в началото на август 2018 г., когато Бонучи е бил на турне с Милан в САЩ, той на няколко пъти е звънял на Тринчеро, като му изпращал и съобщения в популярното мобилно приложение Whatsapp. Едно от тях гласяло: “Ще се радвам, когато се върна от Америка, да се видим, за да ви обясня истинската ситуация (с напускането му - б.р.)”, при което последвало отговор: “С разговори може да се изясним”.Няколко дни по-късно Бонучи се похвалил чрез съобщение до приятелите си, че отношенията му с феновете отново са добри. Не така обаче стояли нещата с някои от съотборниците му в Ювентус след завръщането му в отбора. Бранителят признал, че Андреа Бардзали , Клаудио Маркизио и Федерико Бернардески го удостоили с “хладно посрещане”.

