Леверкузен удължи договора на треньора си

Контрактът на наставника на Байер Леверкузен Петер Бос бе удължен до лятото на 2022 година, съобщиха от клуба. Настоящият договор на бившия треньор на Аякс изтичаше в края на този сезон.

Peter Bosz has extended his contract with Bayer 04 until 2022! pic.twitter.com/ENbenKW6cQ