Сблъсък на титаните на маратона в Лондон - Кипчоге срещу Бекеле

Кипчоге, Атлет на годината в света за 2018 и 2019 г., е най-великият състезател в маратона в историята. Кениецът е олимпийски шампион, четирикратен победител на маратона на Лондон и държи върховото постижение на планетата в дисциплината с 2:01:39 часа. През октомври миналата година пък той стана и първият човек с бягане под 2 часа в маратона на специалното състезание INEOS във Виена.



View this post on Instagram A post shared by World Athletics (@worldathletics) on Jan 17, 2020 at 1:47am PST През септември 2019 г. съвсем малко не достигна на Бекеле да подобри световния рекорд на Кипчоге на маратона в Берлин, като бяга само с 2 секунди по-бавно от върховото постижение на кениеца. Етиопецът все още държи световните рекорди на 5000 и 10 000 метра, а също така два пъти е бил Атлет №1 в света за годината.



“Чувствам се сякаш имам недовършена работа в Лондон, така че бих се радвал да спечеля това красиво състезание. Чувствам, че победата в Берлин ми доказва, че все още съм в състояние да печеля най-големите състезания в света с класни резултати”, каза 37-годишният Бекеле, който през 2017 г. се нареди втори на маратона на Лондон.





РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

