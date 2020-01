НБА Инграм прати серията на Юта в историята с 49 точки (видео) 17 януари 2020 | 10:57 - Обновена 0



копирано



Brandon Ingram

Career-high 49 PTS & The W!

15-25 FG, 3-8 3PT, 16-20 FT



Donovan Mitchell

Career-high 46 PTS

16-34 FG, 7-15 3PT, 7-7 FTpic.twitter.com/z18Kpolyid — Ballislife.com (@Ballislife) January 17, 2020

Инграм вкара стрелба 1.3 секунди преди края на последната част, която изведе домакините напред със 122:121, а веднага след това Руди Гобер вкара само веднъж от наказателната линия за 122:122 и така се стигна до продължение.

Brandon Ingram is straight up MEAN this year



(via @NBA)pic.twitter.com/mlJRX4cBxJ — SLAM (@SLAMonline) January 17, 2020

Освен фантастичните 49 точки, Инграм допълни статистиката си с 8 борби, 6 асистенции, 1 чадър и 4 грешки за 41 минути игра. Бившият играч на Лос Анджелис Лейкърс демонстрира и доста добра успеваемост в стрелбата от игра с 15/25 (3/8 от тройката), както и 16/20 от наказателната линия. Дерик Фейвърс с 21 точки и Итуан Муур с 16 допълниха топ 3 на реализаторите при победа №16 на “пеликаните”.

Brandon Ingram drops a career-high 49 points on 15-25 shooting to earn the OT win and #SAPStatLineOfTheNight! pic.twitter.com/llyZnvxXaC — NBA.com/Stats (@nbastats) January 17, 2020

От другата страна Донован Мичъл също имаше рекордна вечер с 46 точки за 42 минути. Гардът на Юта вкара 16/34 в стрелбата от игра (7/15 от тройката), а освен тов бе перфектен при наказателните удари със 7/7. Боян Богданович добави 26 точки, а Руди Гобер приключи със 17 точки и 14 борби, но напусна за шест лични нарушения. Това бе първа загуба за “джазмените” от 24 декември насам. 1. Brandon Ingram dropped a career-high 49 points.



2. Donovan Mitchell dropped a career-high 46 points.



Get these men in the All-Star game. pic.twitter.com/8is40Ta3yD — SLAM (@SLAMonline) January 17, 2020 Брендън Инграм даде поредна сериозна заявка за званието “Най-прогресиращ играч” на сезона в НБА. 22-годишният баскетболист на Ню Орлиънс бе с огромна роля при победата на Пеликанс със 138:132 срещу Юта след продължение, като по този начин серията на Джаз от 10 поредни победи приключи, а Инграм записа рекордните за кратката си кариера на професионалист досега 49 точки.Инграм вкара стрелба 1.3 секунди преди края на последната част, която изведе домакините напред със 122:121, а веднага след това Руди Гобер вкара само веднъж от наказателната линия за 122:122 и така се стигна до продължение.Освен фантастичните 49 точки, Инграм допълни статистиката си с 8 борби, 6 асистенции, 1 чадър и 4 грешки за 41 минути игра. Бившият играч на Лос Анджелис Лейкърс демонстрира и доста добра успеваемост в стрелбата от игра с 15/25 (3/8 от тройката), както и 16/20 от наказателната линия. Дерик Фейвърс с 21 точки и Итуан Муур с 16 допълниха топ 3 на реализаторите при победа №16 на “пеликаните”.От другата страна Донован Мичъл също имаше рекордна вечер с 46 точки за 42 минути. Гардът на Юта вкара 16/34 в стрелбата от игра (7/15 от тройката), а освен тов бе перфектен при наказателните удари със 7/7. Боян Богданович добави 26 точки, а Руди Гобер приключи със 17 точки и 14 борби, но напусна за шест лични нарушения. Това бе първа загуба за “джазмените” от 24 декември насам. 0



копирано

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 361 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1