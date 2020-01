Бейзбол Потвърдено: Белтран приключи с "гражданите", преди да е започнал 17 януари 2020 | 09:20 0



"Срещнахме се с Карлос в сряда вечер и още веднъж в четвъртък сутрин и постигнахме взаимно споразумение да се разделим – обявиха късно снощи в съвместно изявление изп. директор на "гражданите" Джеф Уилпън и генералният мениджър на клуба Броуди ван Уагънен. – Решението не беше лесно. Но при тези обстоятелства стана ясно и на двете страни, че не е в ничий интерес Карлос да остане мениджър на Ню Йорк Метс. Уверени сме, че това няма да е финалната глава в неговата бейзболна кариера."



Breaking: Carlos Beltran is out as New York Mets manager due to his involvement in the Houston Astros’ sign-stealing scandal, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/GkUdzKxpDk — SportsCenter (@SportsCenter) January 16, 2020

Белтран е третият мениджър в МЛБ, който загуби работата си през последните четири дни във връзка с безподобния скандал. В понеделник Хюстън Астрос уволни Ей Джей Хинч, а във вторник Бостън Ред Сокс се раздели с Алекс Кора. Съмненията, че и Ню Йорк Метс ще стане косвена жертва на измамата с кражба на сигнали, се появиха още в сряда и много бързо получиха своето официално потвърждение.



"През моите 20 години в играта винаги съм се гордеел с това, че съм лидер и правя нещата по правилния начин, но в тази ситуация се провалих – призна Белтран в изявление, изпратено до ESPN. – Като играча ветеран в тима (б. р. – в Хюстън през 2017 г.) аз трябваше да осъзная сериозността на материята и наистина съжалявам за онези предприети действия. Аз съм човек на вярата и почтеността и това, което се случи, не кореспондира с ценностите, които са толкова важни за мен и семейството ми. Много съжалявам. Аз не представлявам това като баща, съпруг, съотборник и учител. С Метс се споразумяхме да се разделим за доброто на всички и да продължим напред. Надявам се, че в някакъв момент ще получа възможност да се завърна в играта, която толкова много обичам."



Carlos Beltran's tenure as the New York Mets manager pic.twitter.com/XsHQCUbq6X — Barstool Sports (@barstoolsports) January 16, 2020

Карлос Белтран е вторият мениджър в историята на МЛБ, който напуска поста още преди първия си мач начело на тима. Прецедентът беше създаден през 2004 г., когато Аризона Дайъмъндбекс уволни Уоли Бакман на четвъртия ден след подписването на договора. Причината беше, че треньорът беше скрил от клуба свои юридически проблеми.



От НЙ Метс обявиха, че ще разгледат "редица вътрешни и външни варианти" за нов мениджър на отбора. Сред опциите са новоназначеният коуч на скамейката Хенсли Мюленс и коучът на първа база Тони де Франческо, както и бившият бейзболист от Мейджър лийг и настоящ анализатор на ESPN Едуардо Перес. Клубът няма много време за размисъл, тъй като пролетните тренировки започват след по-малко от месец – на 11 февруари. Сезон 2020 в МЛБ се открива на 26 март.



