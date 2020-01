Рейна: Подписах с Милан, защото Донарума щеше да бъде продаден

Хосе Рейна разкри причината, поради която премина в Милан през лятото на 2018 г. Според 37-годишният вратар титулярът Джанлуиджи Донарума е щял да бъде продаден през същия трансферен прозорец. Това обаче не стана и така испанецът беше принуден да бъде негова резерва.

“Подписах с Милан, защото Донарума щеше да бъде продаден. В крайна сметка обаче това не стана. Направих всичко възможно, за да помогна на Джиджо в неговото развитие. Милан изпитва малко трудности, но отборът ще се върне към обичайното си ниво”, заяви Рейна пред Onda Cero.

Pepe Reina says the reason he signed for AC Milan was because Donnarumma was supposed to be sold pic.twitter.com/WTYI9vJzoL