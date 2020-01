Каземиро: В академията на Реал Мадрид можеш да видиш “грозната” страна на футбола

Халфът на Реал Мадрид Каземиро изрази гордостта си от факта, че е преминал през клубната академия. Преди да се наложи в първия състав на мадридчани бразилецът игра за известен период в техния дубъл.

“Хората ме питат какво е да играеш в дубъла и академията на Реал Мадрид. Аз винаги им отговарям, че е мечта на всеки да дойде тук. Там има играчи, привлечени за 6 милиона евро, за 80 милиона, за 50 милиона, за 45 милиона… За всеки е мечта за пристигне в Мадрид като звезда. Винаги съм отвръщал, че за мен беше удоволствие и огромна гордост, че успях да играя в школата на Реал Мадрид. Много се забавлявах, защото опознах ценностите на този клуб. Да играеш в школата на отбора и да пътуваш с автобус до Сабадел означава да опознаеш “другата”, “грозната” страна на футбола”, сподели Каземиро пред Libero.

Casemiro: "I always say its been a pleasure & huge honor to have played at Real Madrid's academy. I enjoyed it a lot & I learned club's values. To play in the academy, travel on a bus to Sabadell is to know the other side of things, in commas, the 'ugly' side of football." pic.twitter.com/yThvdnVoU2