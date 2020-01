Мбапе за атаката на ПСЖ: Не ни наричайте “Фантастичната четворка”

Нападателят на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе е категоричен, че набиращият сила прякор “Фантастичната четворка” не е подходящ за атаката на тима, съставена още от Неймар

“Мисля, че преди всичко се говори малко вповече за играта ни с четирима нападатели. Като че ли играем с четирима атакуващи футболисти в отбор от петима. Ние играем обаче в състав от 11-има. Знаем, че разполагаме с много добри играчи, но всико това с “Фантастичната четворка” не е за нас. Искаме тимът да побеждава и да печелим трофеи, като оставяме настрана суперлативи, които ни сравняват с някой друг”, заяви Мбапе след снощната победа с 4:1 като гости на Монако.

Kylian Mbappé: "We know that we have very good players, but this whole Fantastic Four thing, all that, it is not our thing." https://t.co/jREB50ugp6