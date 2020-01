Уникален Мартен Фуркад спечели победа №80 в кариерата си в Руполдинг (видео + снимки)

Martin Fourcade is going to collect his 80th bunch of flowers here in #RUH20! Join us for the ceremony on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/jv7HgDVglU — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 януари 2020 г.

There are a lot of French flags in the top 5 here in the #RUH20 sprint. Watch the end of the race on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/UwD8lDA6pL — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 януари 2020 г.

Congratulations to the top 3 in the #RUH20 men sprint. Martin Fourcade is first @FedFranceSki, Quentin Fillon Maillet second and Benedikt Doll third @skiverband. Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/EOGJmw7XgU — IBU World Cup (@IBU_WC) 16 януари 2020 г.

Мартен Фуркад спечели 80-а победа в кариерата си, а френският състав окупира цели четири места в челната шестица на спринта на 10 километра за мъже от световната купа по биатлон в Руполдинг, Германия.Денят не бе толкова добър за българските биатлонисти и най-вече за спортист номер 1 за 2019-а година Владимир Илиев, който финишира 72-и с три грешки в стрелбата и 2:14.8 минути пасив срещу победителя Фуркад. Антон Синапов завърши пред него на 69-о място (на 2:12.0 минути, 2 грешки), Красимир Анев бе 61-и (на 2:05.6, 2), а Даниел Герджиков се класира най-добре с 54-а позиция (на 1:53.1, 0). Той ще участва в преследването прз уикенда.След като спечели двете състезания за световната купа в Оберхоф, Фуркад стигна до лесна победа и на старта на състезателния уикенд в Руполдинг. Петкратният олимпийски шампион записа 80-ата победа в кариерата си с време 22:41.5 минути, оставяйки на 3.1 секунди зад себе си Кентен Фийон-Мейе (Франция).Двамата не допуснаха грешки в стрелбатаБенедикт Дол (Германия) проби френската доминация и завърши трети. Четвърти бе Ветле Шаастад Кристиансен (Норвегия), а зад него с идентично време се наредиха Симон Дестьо (Франция) и Флоран Клод (Франция).Фуркад остана начело на класирането за световната купа с 447 точки, следван от Дестьо с 392, Фийон-Мейе с 382, отсъствалия днес Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) с 374, Александър Логинов (Русия) с 359, Тарей Бьо (Норвегия) с 355, Емилиен Жаклен (Франция) с 342 и други.