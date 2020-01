Пчела ужили съдия по време на "Мастърс" (видео)

Кайрън Уилсън срещу Стюърт Бингам е последната четвъртфинална двойка на най-престижния снукър турнир извън ранкинг системата - “Мастърс”. В сряда в късния следобед Воина осъществи обрат от 0:2 до 6:2 над Джак Лисовски в двубой, прочул се с нелеп инцидент в петия фрейм.

OUCH!



Would you take a wasp sting for a hug from @KyrenWilson? @benhwilliams147 did! #DafabetMasters pic.twitter.com/8En6Qxpu09