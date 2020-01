Тенис Роджър Федерер: Надал и Джокович ще ме задминат 16 януари 2020 | 13:38 - Обновена 0



копирано





Преди старта на Откритото първенство на Австралия Роджър има 20 титли от Големия шлем, Надал е с 19, а Джокович с 16. Миналия сезон испанецът, който е номер 1 в света, и сърбина спечелиха по две титли. Новак триумфира в Австралия след успех над Рафа на финали и сега се очертава като фаворит в Мелбърн.



Рекордът на Федерер изглеждаше недостижим на един етап. Той подобри предишното постижение на Пийт Сампрас, който има 14 титли от Шлема, преди десетилетие. Швейцарецът много добре си спомня този момент.



"Той беше пример за мен и се чувствах понякога неудобно, че чупя рекордите му. Не съм имал такава цел, просто се случи. Разбира се, знаех, че това е голям момент в нашия спорт. Мисля, че това са моментите, които помниш. Ако накрая, някой ме задмине, това е ОК, защото така става в спорта. Често става дума за числа, за рекордни. Но аз имах моя момент и винаги съм казвал, че всичко след 15-ата е бонус", обяснява Роджър.



Serena Williams just called Federer the GOAT pic.twitter.com/vX3jKYe3BS — R3ed Alrashid (@R3ed_0) January 15, 2020

Надал и Джокович не крият, че се целят в постижението на Федерер. "Винаги казвам едно и също. Бих се радвал да съм с най-много победи, но не мисля за това и не тренирам всеки ден с тази цел", споделя Рафа. Подобни са идеите на Новак: "Искам да продължа да развивам играта си и да се поддържам в състояние, което да ми позволи да съм на високо ниво и евентуално да имам шанс да се доближа до рекорда на Роджър".



Последният трумф на Федерер бе в Мелбърн през 2018 г. Той е на 38 години, а на тази възраст никой не е печелил титла от Големия шлем. Роджър няма планове да се оттегля, но времето е на страната на съперниците му - Надал е на 33 години, а Джокович на 32.



"Ще бъде вълнуващо да се види още колко могат да продължават. Колко повече могат да печелят? Те могат да имат още невероятни години. Това е моето предложение. Тенисът изживява златни години, няма съмнение", коментира Федерер.



Roger Federer says - It's okay if my GS titles record is beaten. pic.twitter.com/qX4TSkb9of — hanay (@hanaycp) January 13, 2020

Друг фактор е новото поколение, което постепенно се изкачва в ранглистата. Швейцарецът споменава някои имена: Феликс Оже-Алиасим, Денис Шаповалов, Стефанос Циципас, който го победи в Австралия миналата година, Александър Зверев, Данийл Медведев и Карен Хачанов.



"Вече има елитна група от десет, което е хубаво. Не са само един или двама, които мислим, че са доста добри. Мисля, че нещата се промениха малко през последните 18 месеца. Трудно е да се предвиди кой ще е първият, който ще стигне до голяма титла”, е мнението на Роджър. Той обаче е сигурен, че ще се случи. Според него един ден някой ще пристигне и ще започне да печели титли от Големия шлем по начин, по който никой не го беше правил преди той, Надал и Джокович да пренапишат историята.



"Ще се случи. И почти няма да е толкова трудно по някаква причина. Така го чувствам, защото играчите ще са били свидетели на това, което сме направили. Няма да са виждали само един тенисист, който го е правил в период от 30 години, а трима за по-кратък период. Затова мисля, че те ще вярват повече, че е възможно. Настилките също ще го позволяват", допълни Федерер.



#Federer in practice today #AusOpen (Getty) pic.twitter.com/76zPf85E3A — Viki_RF (@VIKI_RF) January 16, 2020

"Не съм си представял, че аз ще спечеля толкова титли от Шлема. В началото на кариерата ми се надявах на една. Когато играх с Новак в началото, си помислих: "Да, той е добър. Може да стигне до титла". За Рафа: "Той вероятно ще спечели "Ролан Гарос". Може би веднъж или няколко пъти". Но да спечели 12 пъти. Да имат серии без загуба на твърда настилка или клей в период от девет месеца", каза още той.



Жребият за започващото в неделя Открито първенство Австралия постави Федерер и Джокович в едната част на схемата, което означава, че двамата могат да се срещнат на полуфиналите. Швейцарецът може да играе срещу Григор Димитров, който го отстрани на US Open, или Денис Шаповалов на осминафиналите. Пътят на Надал на пръв поглед изглежда по-лесен. Роджър Федерер често трябва да отговаря на въпроси дали Рафаел Надал или Новак Джокович ще подобрят рекорда му по титли от Големия шлем. Швейцарецът е сигурен, че това ще се случи. И няма проблем с това да се озове на трето място. "Както се развиват нещата, Рафа и Новак ще спечелят повече, защото са толкова добре. Това, което отново направиха миналия сезон, показа, че има още какво да дадат", коментира Федерер в интервю за "Асошейтед Прес".Преди старта на Откритото първенство на Австралия Роджър има 20 титли от Големия шлем, Надал е с 19, а Джокович с 16. Миналия сезон испанецът, който е номер 1 в света, и сърбина спечелиха по две титли. Новак триумфира в Австралия след успех над Рафа на финали и сега се очертава като фаворит в Мелбърн.Рекордът на Федерер изглеждаше недостижим на един етап. Той подобри предишното постижение на Пийт Сампрас, който има 14 титли от Шлема, преди десетилетие. Швейцарецът много добре си спомня този момент."Той беше пример за мен и се чувствах понякога неудобно, че чупя рекордите му. Не съм имал такава цел, просто се случи. Разбира се, знаех, че това е голям момент в нашия спорт. Мисля, че това са моментите, които помниш. Ако накрая, някой ме задмине, това е ОК, защото така става в спорта. Често става дума за числа, за рекордни. Но аз имах моя момент и винаги съм казвал, че всичко след 15-ата е бонус", обяснява Роджър.Надал и Джокович не крият, че се целят в постижението на Федерер. "Винаги казвам едно и също. Бих се радвал да съм с най-много победи, но не мисля за това и не тренирам всеки ден с тази цел", споделя Рафа. Подобни са идеите на Новак: "Искам да продължа да развивам играта си и да се поддържам в състояние, което да ми позволи да съм на високо ниво и евентуално да имам шанс да се доближа до рекорда на Роджър".Последният трумф на Федерер бе в Мелбърн през 2018 г. Той е на 38 години, а на тази възраст никой не е печелил титла от Големия шлем. Роджър няма планове да се оттегля, но времето е на страната на съперниците му - Надал е на 33 години, а Джокович на 32."Ще бъде вълнуващо да се види още колко могат да продължават. Колко повече могат да печелят? Те могат да имат още невероятни години. Това е моето предложение. Тенисът изживява златни години, няма съмнение", коментира Федерер.Друг фактор е новото поколение, което постепенно се изкачва в ранглистата. Швейцарецът споменава някои имена: Феликс Оже-Алиасим, Денис Шаповалов, Стефанос Циципас, който го победи в Австралия миналата година, Александър Зверев, Данийл Медведев и Карен Хачанов."Вече има елитна група от десет, което е хубаво. Не са само един или двама, които мислим, че са доста добри. Мисля, че нещата се промениха малко през последните 18 месеца. Трудно е да се предвиди кой ще е първият, който ще стигне до голяма титла”, е мнението на Роджър. Той обаче е сигурен, че ще се случи. Според него един ден някой ще пристигне и ще започне да печели титли от Големия шлем по начин, по който никой не го беше правил преди той, Надал и Джокович да пренапишат историята."Ще се случи. И почти няма да е толкова трудно по някаква причина. Така го чувствам, защото играчите ще са били свидетели на това, което сме направили. Няма да са виждали само един тенисист, който го е правил в период от 30 години, а трима за по-кратък период. Затова мисля, че те ще вярват повече, че е възможно. Настилките също ще го позволяват", допълни Федерер."Не съм си представял, че аз ще спечеля толкова титли от Шлема. В началото на кариерата ми се надявах на една. Когато играх с Новак в началото, си помислих: "Да, той е добър. Може да стигне до титла". За Рафа: "Той вероятно ще спечели "Ролан Гарос". Може би веднъж или няколко пъти". Но да спечели 12 пъти. Да имат серии без загуба на твърда настилка или клей в период от девет месеца", каза още той.Жребият за започващото в неделя Открито първенство Австралия постави Федерер и Джокович в едната част на схемата, което означава, че двамата могат да се срещнат на полуфиналите. Швейцарецът може да играе срещу Григор Димитров, който го отстрани на US Open, или Денис Шаповалов на осминафиналите. Пътят на Надал на пръв поглед изглежда по-лесен.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 825 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1