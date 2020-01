Голдън Стейт подписа тригодишен договор с Деймиън Лий

Голдън Стейт подписа тригодишен договор с гарда Деймиън Лий, съобщиха от клуба от НБА. Преди това Лий играеше за "войните" по силата на двустранен контракт. 27-годишният гард има средни показатели от 12.3 точки, 5.3 борби и 2.3 асистенции в 26 мача този сезон.

