Българското тунинг студио Vilner завърши проекта си Porsche 911 Cabriolet

Българското студио за интериорен тунинг Vilner представи един от последните си проекти - Porsche 911 Carrera Cabriolet от 1998 година. „Автомобилът e на 20-ина години и това личеше от стерилността на интериора. Формите му обаче имаха сериозен потенциал да бъдат представени по изцяло нов начин, чрез смело прилагане на различни материали и техники. Точно това и направихме,” казва Атанас Вилнер.

Таблото е изцяло покрито с фина кафява кожа, с бели и сини контрастни конци. Горната част на козирката на уредите е особено впечатляваща: X-образен едър тигел, декориран с кожена лента, като при бейзболна ръкавица. Лицето на козирката е решено в синьо, а долната и част - дървена апликация. Интересен е и контрастът при волана: кожа и дърво, традиционно асоциирани с лукса, в комбинация със син централен маркер на 12 часа – препратка от моторните спортове.



„Контраст не означава само комбинация от различни цветове,” разяснява Вилнер. „Стратегическото поставяне на различен тип повърхности, също създава контраст. Като например по-грубия X-образнен шев и заобикалящите го фини кожени повърхности. Дървото и маркерът на волана също контрастират по различен начин. Това е и идеята на този проект, да бъде многопластов,” разяснява концепцията основателят на ателието.X-образната „бейзболна” техника е използвана и отдвете страни на седалките, както и в долната част на корите на вратите.



Корите на вратите са особено впечатляващи: едновременно ефектен и функционален дизайн. Големи дървени апликации с поставени в тях меки кожени вложки, удобни за лактите. Подобни подложки има и отстрани на централната конзола, в зоната на колената на шофьора и пасажера.

„Макар и старо, това Porsche 996 Carrera Cabriolet си остава истински спортен автомобил. И като такъв, е добре тялото ви да се чувства комфортно в зоните, в които то контактува с части от интериора при по-агресивно шофиране,” казва Вилнер.



Всички стандартно сиви пластмасови детайли в салона, са боядисани в нов нюанс на ‘Vilner Copper Rose’. Това бе специалната боя, разработена от Вилнер, по програмата на R-M The Code на BASF и за пръв път използвана в проекта Datsun 280Z. В него са боядисани и контролите на ел. седалки и дори лостчетата за отваряне на двата капака, чиито означения са умишлено премахнати. ‘Vilner Copper Rose’ покрива също водачите на новите сини предпазни колани, решетките на говорителите, бутонът на селектора на скоростната кутия и апликацията в неговата основа.



Фини детайли, завършващи проекта, са металната значка с V логото в обръча на волана, капсите над жабката и в седалките, боядисани в специалния цвят, заедно с табелките на седалките ‘PORSCHE BY VILNER’. Стелките и сенниците също не са останали недокоснати: първите са с кожени вложки и кантове, докато парчетата при рамката на предното стъкло са комбинация от фина кафява кожа и сини ленти. Разбира се Vilner са положили и метална табелка с името на проекта и собственика.



„Прекалено смел? Ние никога не сме правили посредствени неща. А и в крайна сметка, в свят, в който автомобилите споделят все повече и повече общи компоненти, да бъдеш различен е лукс. Лукс, който ние можем да си позволим," завършва Вилнер.

