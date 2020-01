Зимни спортове Страхотната Тирил Екхоф спечели спринта в Руполдинг и изпревари Вирер 15 януари 2020 | 17:17 - Обновена 0



Невероятният сезон за Тирил Екхоф продължава с поредна победа за Световната купа по биатлон, с която тя изпревари в генералното класиране италианската суперзвезда Доротея Вирер и от следващия старт ще носи жълтия номер на гърдите си. 29-годишната норвежка състезателка бе над всички в спринта на 7.5 км в германския зимен център Руполдинг. Congratulations to the top 3 here in the #RUH20 women sprint. Win #5 for Tiril Eckhoff @NSSF_Biathlon, second for Hanna Oeberg and third for Dorothea Wierer @Fisiofficial. Watch the race again here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/N1Ze0IhgSw — IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2020 Екхоф повали всичките десет мишени, а особено в последната обиколка изгради толкова сериозна преднина пред преследвачките си, че нито една от тях не можа да се доближи на по-малко от 10 секунди от темпото. На втора позиция финишира шведката Хана Йоберг с изоставане от 29.7 секунди и също перфектна стрелба. Въпреки че Вирер свали 10-те мишени, остана на 36.8 от времето на победителката (тя изоставаше с 14.5 преди последното посещение на огневия рубеж). Така вече с 441 точки на сметката си Екхоф е новата водачка в генералното класиране за Световната купа, а Вирер е с актив от 438, следвана от Жулия Симон с 321. Французойката приключи на седма позиция в Руполдинг, а топ 10 още допълниха Ханна Сола (Беларус), Паулина Фиялкова (Словакия), Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия), Ванеса Хинц (Германия), Лиса Витоци (Италия) и Камила Жук (Полша). It was a win for Tiril Eckhoff today in the #RUH20 women sprint but where did the others finish? Watch the replay here on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/NKgbonM071 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 15, 2020 От българките най-напред се класира Милена Тодорова, която направи една грешка в стрелбата в положение “прав” и финишира 46-а, като има 2 точки за Световната купа. Даниела Кадева остана 80-а с десет повалени мишени, а Мария Здравкова също с безупречна стрелба се класира 84-а. Общо 106 състезателки финишираха в днешния спринт, а само чехкинята Ева Кристен Пушкарчикова не успя.

