Суперталант в атлетиката избра да се състезава за Франция

Но не би било прекалено изненадващо, ако видим Зоя и на стадион “Шарлети” в Париж, където в края на юли ще се проведе Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени.



View this post on Instagram A post shared by Sasha Zhoya (@sasha.zhoya) on Aug 2, 2019 at 3:43am PDT “Никога не съм виждал талант като този в живота си, много е рядък такъв тип талант. Небето е лимитът за Саша”, казва австралийският състезател в овчарския скок Пол Бургес.



Носителят на титла от Игрите на Британската общност на 400 метра и сребърен олимпийски медалист на 4 по 400 метра Джон Стивънсън също не пести суперлативи за талантливия тийнейджър: “Точно сега той може да постигне каквото иска.”



“Много хора казват, че той е брилянтен талант, но реалността е, че той е талантлив колкото редица други млади атлети. Разликата е, че Саша работа много здраво”, споделя австралийският му треньор в спринта Линдзи Бън.



View this post on Instagram A post shared by Sasha Zhoya (@sasha.zhoya) on Dec 30, 2019 at 7:18pm PST Зоя започва едновременно зимни и летни спортове, но в крайна сметка атлетиката надделява. Изборът е направен, когато на 13 започва да постига впечатляващи резултати, а на 14 поставя и доста рекорди.



“Винаги съм обичал спортовете и играех много от тях, докато растях - баскетбол, футбол, хокей на лед, ски, но по-голямата ми сестра Мунаше ме насочи към атлетиката”, разказва Зоя.



Неговата майка Кристин е бивша състезателка по ски на международно ниво. Баща му е музикант, а Саша е наследил своя ритъм от него.



“Няма съмнение, че атлетизмът ме прави по-добър танцьор и танците ме правят по-добър атлет”, говори за отличната компилация между спорт и танци суперталантът.



View this post on Instagram A post shared by Sasha Zhoya (@sasha.zhoya) on May 25, 2019 at 3:48am PDT През миналата година той участва на националния шампионат на Австралия по лека атлетика за юноши под 20 години и изравни върховото постижение в света за всички времена в овчарския скок за юноши под 18 години на Емануил Каралис от 5.56 метра.



Саша беше основната атракция на френския шампионат за юноши под 18 години миналия юли, когато подобри световния рекорд за юноши под 18 години на 110 метар с препятствия, преминавайки над високите 91.4 см препятствия за 12.87 секунди.



Зоя спечели и титлата на 200 метра с 20.81 секунди с попътен вятър над допустимите стойности при легални резултати от 10.41 сек на 100 м и 20.91 сек на 200 метра. Тези резултати го наредиха в топ 10 на световната ранглиста за юноши под 18 години за 2019 г. Но това не е всичко - Зоя притежава завиден талант не само в спринта и овчарския скок. Миналия януари той стана шампион на Австралия за юноши под 18 години и в десетобоя с резултат от 7271 точки.



След избора да се състезава за Франция, вероятността да видим Зоя на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. се увеличава драстично. Суперталантът ще продължи да тренира в Клермон-Феран при треньора на световния рекордьор в овчарския скок Рено Лавийени, а при подготовката за препятствия ще му помага носителят на световна титла Ладжи Докуре.



При толкова много талант, Зоя все още не е избрал в коя дисциплина ще продължи да се състезава занапред: “Нямам абсолютно никаква идея в момента. Зависи от това ще се развива тялото ми и как ще прогресирам.”



Лични рекорди на Саша Зоя:

100 м - 10.41 сек

200 м - 20.91 сек

110 м/пр (91.4 см) - 12.87 сек

110 м/пр (99.1 см) - 13.84 сек

овчарски скок - 5.56 м

Десетобой за юноши под 18 години - 7271 точки





РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

