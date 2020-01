Тенис Мертенс записа 14-а поредна победа в Хобарт 15 януари 2020 | 14:36 0



Шампионката през 2017 и 2018 година Мертенс отнесе във втория кръг Виктория Кузмова от Словакия с 6:1, 6:0 за 57 минути и записа 14-и пореден успех в надпреварата.

An impressive victory for @elise_mertens!



Sealing the win over Kuzmova 6-1, 6-0 at the @HobartTennis! pic.twitter.com/v7foQ3fGjg — WTA (@WTA) 15 януари 2020 г. Победителката през 2014 година и втора в схемата Гарбине Мугуруса (Испания) се поизмъчи срещу квалификантката Онс Жабюр (Тунис), но все пак стигна до успеха с 3:6, 6:3, 7:6(4).



Мугуруса, която участва с "уайлд кард", на два пъти пропиля пробив аванс в третия сет, в който при 5:6 гейма отрази мачбол при собствено подаване. В последвалия тайбрек тя поведе с 5:1 точки и това се оказа решаващо за крайната победа.

.@GarbiMuguruza saves match point to seal victory over Jabeur!



The No.2 seed booking her place in the @HobartTennis quarterfinals! —> https://t.co/1Dwr6ciywy pic.twitter.com/tNbTtl3UHJ — WTA (@WTA) 15 януари 2020 г. На четвъртфиналите испанката ще срещне номер 5 Вероника Кудерметова (Русия).



Друга бивша шампионка в турнира Ализе Корне (Франция) отпадна във втория кръг.



Корне, която триумфира в Хобарт през 2016 година, загуби от третата в схемата Елена Рибалкина (Казахстан) с 5:7, 3:6.



На четвъртфиналите Рибалкина ще играе срещу участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Лизет Кабрера.



