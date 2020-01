Бейзбол Бостън се отърва превантивно от опозорения Кора 15 януари 2020 | 09:04 0



Новината дойде само ден след като Мейджър лийг глоби Хюстън Астрос с максималните $5 млн. и наложи едногодишна забрана на генералния мениджър на клуба Джеф Лъноу и на треньора на тима Ей Джей Хинч да работят в лигата. В допълнение двамата бяха уволнени от "астронавтите".



Alex Cora, who is awaiting discipline from MLB for his role in a sign-stealing scheme by the Astros, will no longer be the manager of the Red Sox. https://t.co/wGMFPHZ1ki — ESPN (@espn) January 15, 2020

Очаква се персонална санкция съвсем скоро да получи и Кора, който през 2017 г. работеше като коуч на скамейката в Хюстън, а през 2018 г. пое отбора на Бостън. И в двата сезона клубовете на пуерториканеца станаха шампиони, но както се оказа – и в двата случая с помощта на непозволени средства. А именно, чрез дешифриране на сигналите на съперника посредством ТВ повторения по време на мачовете, което е забранено в бейзбола.



Централната роля на Кора в измамата става все по-очевидна, след като наставникът беше посочен поименно в доклада на комисионера Роб Манфред като координатор на схемата в Астрос. Предстои публикуване на официалните резултати от разследването срещу Ред Сокс, но от превантивните действия на клуба може уверено да се прогнозира какви ще бъдат те.



Statement from the Boston #RedSox and Alex Cora: pic.twitter.com/qXsUhSobSy — Red Sox (@RedSox) January 15, 2020

"Днес се срещнахме да обсъдим доклада на комисионера, свързан с разследването срещу Хюстън Астрос – написа ръководството на Бостън в своето изявление. – С оглед на разкритията, заедно решихме, че няма да е възможно Алекс да води ефективно клуба напред, затова постигнахме взаимно съгласие да се разделим."



Самият Алекс Кора публикува свое обръщение, в което написа: "Съгласихме се, че раздялата е най-доброто решение за отбора. Не искам да отвличам вниманието в Ред Сокс, за да може клубът да продължи напред. Двете ми години като мениджър бяха най-добрите в живота ми. Беше чест да водя този тим и да помогна да върнем титлата от Световните серии в Бостън."



