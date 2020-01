ММА Уайт: Конър е много фокусиран върху реванш с Хабиб 14 януари 2020 | 22:26 0



Въпреки че не получава веднага мача, както искаше, крайната цел е битка срещу дагестанския състезател. Макгрегър трябва да премине през Доналд Серони в UFC 246, ако иска управата на UFC дoри да си помислят да го приемат като претендент. Самият той многократно е заявявал, че фокусът му е реванш с Нурмагомедов, а не Хорхе Масвидал, както някои медии спекулират. Дейна Уайт разказва повече в интервю: View this post on Instagram Good rounds rocking the new @reebok McGregor Combat line! #7Days A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Jan 11, 2020 at 1:03pm PST „Ето как стоят нещата: Реално, Конър вярва, че боят между Хабиб и Тони Фъргюсън няма да се случи. Ние се опитахме се да направим този бой много, много пъти. Конор вярва, че няма да се случи. Конър искаше да се бие с Доналд на 77 килограма, защото иска веднага след това да започне лагер и да се бие с Хабиб. Има много неизвестни, но ще видим какво ще се случи. Конър е изключително фокусиран върху реванш с Нурмагомеов.”, завърши президентът на UFC. Откакто ирландската суперзвезда Конър Макгрегър загуби от Хабиб Нурмагомедов в UFC 229, той бе категоричен, че ще иска реванш.Въпреки че не получава веднага мача, както искаше, крайната цел е битка срещу дагестанския състезател. Макгрегър трябва да премине през Доналд Серони в UFC 246, ако иска управата на UFC дoри да си помислят да го приемат като претендент. Самият той многократно е заявявал, че фокусът му е реванш с Нурмагомедов, а не Хорхе Масвидал, както някои медии спекулират. Дейна Уайт разказва повече в интервю:„Ето как стоят нещата: Реално, Конър вярва, че боят между Хабиб и Тони Фъргюсън няма да се случи. Ние се опитахме се да направим този бой много, много пъти. Конор вярва, че няма да се случи. Конър искаше да се бие с Доналд на 77 килограма, защото иска веднага след това да започне лагер и да се бие с Хабиб. Има много неизвестни, но ще видим какво ще се случи. Конър е изключително фокусиран върху реванш с Нурмагомеов.”, завърши президентът на UFC. Феновете не са виждали скандалния боец да печели от години в клетката на UFC. Двубоят му срещу “Каубоя” е изключително очаквано събитие, което ще отговори на въпроса дали изобщо Конър заслужава да стъпи в клетката срещу шампиона в категорията. 0



