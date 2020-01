Снукър Мърфи повали и действащия шампион в "Мастърс" 14 януари 2020 | 19:31 0



Защитаващият титлата си от миналата година и действащ световен шампион Джъд Тръмп отпадна в първия кръг на “Мастърс” и стана поредният носител на трофея, който не преодолява началното препятствие в “Александра Палас”. Все пак, едва ли някой може да бъде изненадан, че играч от калибъра на Шон Мърфи е елиминирал Асото. Това се случи в мач на високо ниво, като по-възрастният от двамата англичани се наложи с 6:3. Световният номер 1 реализира три сенчъри брейка от 128, 116 и 119 точки, за да поведе с 3:2, но след това сякаш загуби концентрация край зеленото сукно. Той не можеше да се задържи по-постоянно между топките, имаше позиционни неточности и си изпати. Мърфи пък действа по противоположния начин и започна да играе все по-плавно с течение на срещата. Knuckle tekkers @Magician147 takes a 4-3 lead! #DafabetMasters pic.twitter.com/zUy9keOlNm — World Snooker Tour (@WeAreWST) January 14, 2020 По-малки брейкове, по-ключови сейфти удари и един истински шедьовър от негова страна му осигуриха знаменития успех. По-малки брейкове, по-ключови сейфти удари и един истински шедьовър от негова страна му осигуриха знаменития успех. "It's a sign of the times"@Magician147 believes the upsets at the #DafabetMasters are because the gap between the top ranked snooker players is getting smaller



Do you agree? pic.twitter.com/FF3ysEAHvi — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 14, 2020 Преди Тръмп, в първи кръг отпаднаха бившите шампиони Дин Дзюнхуей, Марк Селби, Нийл Робъртсън и Марк Алън. Във вечерната сесия във вторник тази съдба ще опита да избегне Джон Хигинс в сблъсъка си с Бари Хоукинс. @Magician147: "It takes me back to my first visit as a 12-year-old with a bag of M&M's"



Former @Dafabet Masters champion Shaun Murphy knocked out last year's winner, Judd Trump, in the first round today!



He'll next "scramble for the line" with Joe Perry #DafabetMasters pic.twitter.com/kktz53DkUE — World Snooker Tour (@WeAreWST) January 14, 2020 Шампионът в “Александра Палас” от 2015 година Мърфи ще се изправи срещу финалиста от 2017-а Джо Пери. Вероятно именно Магьосника се превърна в първи фаворит за отличието този сезон, но едва ли е въодушевен от него, тъй като досега това прозвище не донесе успех на нито един свой носител.

